«20 главных событий России за 20 лет»: Чемпионат мира по футболу 2018

Холдинг 1MI, при поддержке Автономной Некоммерческой Организации «Институт Развития Интернета», представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.
В Советском Союзе развитию спорта в целом и футбола в частности уделялось огромное внимание. Но наступили лихие 90-е, а вместе с ними развалились секции, пришли в упадок команды и стадионы. Восстановить утраченное казалось невозможно, поэтому многие в 2009 году скептически отнеслись к подаче Россией заявки на проведение Чемпионата мира по футболу. Не верилось, что страна сможет в короткие сроки построить новые стадионы и необходимую для приема мундиаля инфраструктуру. Зато обещаниям руководства России поверили в ФИФА, и, как мы теперь знаем, не прогадали. В 2010 году в Цюрихе объявили, что наша страна становится хозяйкой Чемпионата, после чего началось грандиозное строительство.
Сложной задачей было выбрать города, в которых пройдет первенство. Сложной, потому что приходилось многим отказывать. При этом важно было учитывать качество имеющихся стадионов и гостиниц. В первую группу претендентов вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Екатеринбург – они были уже готовы к соревнованиям такого уровня. Во вторую — те города, которые могли быть готовы к турниру «с большой вероятностью» — Краснодар и Самара. В третью — претенденты с проблемами, требовавшими решения.
В итоговый список вошли 11 городов. И каждый из них получил мощнейший толчок в развитии. Строительство стадионов, вокзалов и дорог потянуло за собой вверх все остальные отрасли экономики регионов. В городах открылись новые кафе и рестораны, преобразились гостиницы. В плюсе остались все – и крупный бизнес и мелкие индивидуальные предприниматели.
В Россию прибыло более двух миллионов любителей футбола со всего мира. Этих людей поразило, насколько красива и дружелюбна наша страна, их восхитило радушие россиян и стремление всегда прийти на помощь даже незнакомому человеку. Пребывание в Москве, Казани, Сочи и других городах разрушило многие мифы о России, в которые верили жители разных континентов. Россия оказалась для них хлебосольным другом.
Кроме мощнейшего инфраструктурного толчка, Чемпионат выступил сильнейшим драйвером для всего спорта, не только футбола. Страна увидела, что мы можем и организовать, и играть. Детский и юношеский футбол зажил новой жизнью, районные стадионы наполнились игроками и болельщиками. Возможность почувствовать себя, порой даже на дворовом поле, словно на мировой арене подарила сотням и тысячам мальчишек и девчонок надежду, что все что они делают сейчас не зря, а большой футбол гораздо ближе. Регионы, где проходили матчи, смогли наполнить свою спортивную базу объектами и компетенцией.
Но не меньше, чем россиянам, Чемпионат он дал и иностранцам, которые смогли отрыть для себя Россию. Познакомиться с ее традициями, историей, культурой. Улицы российских городов на время Чемпионата превратились в один большой карнавал из красок, эмоций и общего спортивного духа, где участие – это уже победа.
Престиж страны на международном уровне значительно вырос благодаря обычным людям, возвращавшимся домой и рассказывавших своим друзьям и знакомым о прекрасной земле под названием Россия.