В Ярославле с должности мэра ушел Владимир Волков

Как сообщает RT, Владимир Волков объясняет причины своего увольнения, заявляя, что такое решение принято не случайно. Оно связано с переходом на новую должность. Чиновник признался, что в связи с данным событием испытывает грусть, он очень благодарен жителям Ярославля и чувствует к ним уважение.