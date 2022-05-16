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В Ярославле с должности мэра ушел Владимир Волков

16 мая 16:18
Фото: pixabay.com
В городской администрации Ярославля произошли кадровые перемены, об этом написал глава города в своем Telegram-канале.

Как сообщает RT, Владимир Волков объясняет причины своего увольнения, заявляя, что такое решение принято не случайно. Оно связано с переходом на новую должность. Чиновник признался, что в связи с данным событием испытывает грусть, он очень благодарен жителям Ярославля и чувствует к ним уважение.

Волков начал занимать административные должности в муниципалитетах России с 2013 года. На пост мэра в Ярославле избирался в декабре 2018-го в помощью голосования депутатов ярославльского городского совета.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
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