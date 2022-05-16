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В ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества под видом сотрудников банков

16 мая 07:39
Фото: pixnio.com
Глава департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров рассказал, что мошенники начали использовать тему санкций против банков для обмана россиян.

Как сообщает iz.ru, по данной схеме мошенники звонят своим жертвам под видом сотрудников банков и сообщают о дефиците наличных денег, в том числе валюты. Затем они предлагают перевести средства на «специальный счет», с которого якобы можно будет снимать наличные.

В ЦБ рассказали, что для открытия счета у гражданина спрашивают номер банковской карты и CVC-код на ее обороте, а также подтверждающий SMS-код от банка. Узнав эти сведения, они получают доступ к счету жертвы и переводят его средства на собственные счета.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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