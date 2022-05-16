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Названа скульптура-победитель, которая появится на кольце у Центрального рынка в Уфе

16 мая 07:41
Фото: Артур Салимов / 1MI
В столице республики определились с арт-объектом, который украсит собой площадку в середине транспортного кольца перед Центральным рынком, сообщают в мэрии

Площадку в середине транспортного кольца перед зданием Центрального рынка в Уфе украсит монументальная скульптура «Тепло рук». Об этом сообщили в мэрии Уфы.

Победителем конкурса, объявленного ранее властями, стал проект Ильи Ищенко, представляющего автономную некоммерческую организацию «Институт городского развития».

Напомним, о проведении конкурса на лучший концепт арт-объекта на кольцевой развязке Центрального рынка городские власти сообщили в марте этого года. Сумму в 300 тысяч рублей должен был получить проект-победитель.

Фото: Илья Ищенко / мэрия Уфы

Сообщается, что всего в конкурсе приняли участие 38 проектов, из которых были отобраны 29. При этом в финал, по оценкам жюри, вышли две работы — «Площадь Евразии» и «Тепло рук».

Примечательно также, что уфимцы смогут не только полюбоваться монументальным арт-объектом, но также послушать мелодии национальных музыкальных инструментов. Они станут музыкальным сопровождением для скульптуры.

Также напомним, что ранее своими соображениями по поводу того, что должно украсить обновленную транспортную развязку, поделился экс-начальник ГИБДД республики Динар Гильмутдинов.

#Новости#Азамат Нухов#Город
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