Главе Минстроя Башкирии пригрозили отставкой, а жителей региона попросили потерпеть

В столице республики определились с арт-объектом, который украсит собой площадку в середине транспортного кольца перед Центральным рынком. Так, пустующее место украсит монументальная скульптура «Тепло рук». Победителем конкурса, объявленного ранее властями, стал проект Ильи Ищенко, представляющего автономную некоммерческую организацию «Институт городского развития».
McDonald`s перестанут работать в Башкирии. Компания объявила об уходе из страны. Как ранее уточнил ТАСС источник в McDonald’s, рестораны сети продолжат работу в РФ под новым брендом в середине июня, при этом рабочие места, большинство поставщиков и меню сохранятся, «по факту уйдет только название».
Шутки кончились: Хабиров пригрозил отставкой руководителю Минстроя. Причиной для этого стал долгострой — школа на 375 мест в селе Старый Сибай в Баймакском районе. «К 1 сентября она должна быть сдана. «[Если этого не произойдет], я тогда в отношении руководителя Минстроя приму решение. Шутки кончились», — заявил глава республики на совещании в понедельник, 16 мая.
В Башкирии средства для поддержки ДНР и ЛНР будут брать из республиканского бюджета. Бюджетные средства из регионального резервного фонда теперь могут быть направлены на оказание гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народной республик. Об этом стало известно сегодня в ходе заседания оперативного совещания в правительстве республики.
Глава Минтруда попросила жителей Башкирии «потерпеть» с детскими выплатами. В ведомстве возникли проблемы с назначением пособий, заявила Ленара Иванова. По ее словам, сбой произошел еще 28 апреля. «Полетела точка интеграции, для нас это большая боль», — сказала глава Минтруда.