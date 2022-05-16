Глава Роспотребнадзора Башкирии озвучила одно ковидное ограничение в детских лагерях

Стало известно, что этим летом в детских лагерях будет действовать только одно ковидное ограничение — персонал лагеря «должен быть стопроцентно обследован на COVID-19». Кроме того, родителям можно будет навещать детей в лагерях, но только в специально отведенных для этого местах. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак в эфире телеканала БСТ.