Делегация Республики Союз Мьянма станет участником ПМЭФ в этом году

В процессе встречи участники подтвердили стремление двух стран как можно полнее задействовать наработанный потенциал с целью углубления партнерства и повышения объемов взаимной торговли. Кроме того, были рассмотрены перспективы возобновления прямого авиасообщения между столицей РФ и Янгоном к концу этого года. Об этом пишет newstracker.ru.