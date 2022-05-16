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Делегация Республики Союз Мьянма станет участником ПМЭФ в этом году

16 мая 19:29
Встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова с чрезвычайным и полномочным послом Республики Союз Мьянма Лвин У прошла в Москве.

В процессе встречи участники подтвердили стремление двух стран как можно полнее задействовать наработанный потенциал с целью углубления партнерства и повышения объемов взаимной торговли. Кроме того, были рассмотрены перспективы возобновления прямого авиасообщения между столицей РФ и Янгоном к концу этого года. Об этом пишет newstracker.ru.

Кобяков считает, что на сегодня торгово-экономические отношения между странами находятся на невысоком уровне. Но есть предпосылки для будущего успешного развития сотрудничества между странами. Он уверен, что благодаря участию в ПМЭФ-2022 и VII Восточном экономическом форуме обе страны укрепят деловые отношения.

Мьянма экспортирует в РФ рыбную и сельскохозяйственную продукцию, импортирует удобрения, дизельное топливо, бензин и другие нефтепродукты. Экономики обеих стран взаимодополняют друг друга, что может стать для них обоюдовыгодным направлением в торговле. Также Мьянма способна предложить российским инвесторам и бизнесменам возможности для вложения капиталов в нефтегазовую отрасль, в производство сельскохозяйственной продукции, животноводство, развитие инфраструктуры, возобновляемых источников энергии, услуг здравоохранения, финансового сектора и других отраслей.

В 2018 году был заключен меморандум о партнерстве между Фондом Росконгресс и Федерацией торгово-промышленных палат Республики Союз Мьянма (UMFCCI) для того, чтобы расширить контакты между деловыми кругами обоих государств. На нынешней встрече обсудили пролонгацию меморандума на площадке ПМЭФ-2022.

Как отметил Лвин У, ПМЭФ является ключевым событием в сегодняшней мировой повестке. В состав делегации от Мьянмы планируют включить четырех профильных министров и предпринимателей.

В этом году юбилейный, 25-й ПМЭФ пройдет 15–18 июня. Холдинг 1MI станет официальным информационным партнером форума.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
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