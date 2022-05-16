«20 главных событий России за 20 лет»: Рост продолжительности жизни

Национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография», которые позволили стране не просто достичь всех перечисленных результатов, но и прочно зафиксироваться на этом принципиально новом уровне жизни, стартовали всего ничего — каких-то пару лет назад — в 2019ом. И только оглянувшись назад, сравнив, то с чего начинали и к чему пришли, можно трезво оценить нынешний этап российской истории. Ведь как ни крути, а жить мы стали дольше лишь потому, что жизнь стала лучше.