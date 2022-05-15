Цены растут: как кризис отразился на индустрии пенных напитков в России

В первом квартале 2022 года, по данным Росстата, производство пенных напитков в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 3,7% — до 177 млн декалитров. Крупнейшие дистрибьюторы сырья подтвердили, что закупки не прекратились, но санкции не прошли бесследно — процесс оплаты и доставки продукции в Россию изрядно усложнились.