В Уфе прошла церемония прощания с погибшим в спецоперации Альбертом Аллагуловым

Сегодня в Уфе прошла церемония прощания с 25-летним Альбертом Аллагуловым, который погиб в ходе спецоперации на территории Украины Альбертом Аллагуловым. Об этом на своей странице VK рассказал глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов.
Траурная церемония, на которой присутствовали друзья, а также родные и близкие погибшего, прошла в Уфимской общеобразовательной школе-интернате с первоначальной летной подготовкой имени дважды героя Советского Союза Мусы Гареева. Примечательно, что именно здесь Аллагулов проходил обучение.
Как отметил глава района, Альберта Аллаугулова не стало в возрасте 25 лет. Он был коренным уфимцем, выпускником колледжа УТЭК. Также, по словам Нурдавлятова, молодой человек никогда не боялся трудностей и всегда готов был придти на помощь слабым.