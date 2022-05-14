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В Уфе прошла церемония прощания с погибшим в спецоперации Альбертом Аллагуловым

14 мая 14:47
Фото: Илвир Нурдавлятов / VK
О прощании с 25-летним уроженцем башкирской столицы рассказал в соцсетях глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов

Сегодня в Уфе прошла церемония прощания с 25-летним Альбертом Аллагуловым, который погиб в ходе спецоперации на территории Украины Альбертом Аллагуловым. Об этом на своей странице VK рассказал глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов.

Траурная церемония, на которой присутствовали друзья, а также родные и близкие погибшего, прошла в Уфимской общеобразовательной школе-интернате с первоначальной летной подготовкой имени дважды героя Советского Союза Мусы Гареева. Примечательно, что именно здесь Аллагулов проходил обучение.

Как отметил глава района, Альберта Аллаугулова не стало в возрасте 25 лет. Он был коренным уфимцем, выпускником колледжа УТЭК. Также, по словам Нурдавлятова, молодой человек никогда не боялся трудностей и всегда готов был придти на помощь слабым.

Фото: Илвир Нурдавлятов/ VK

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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