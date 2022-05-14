В Уфе прошла церемония прощания с погибшим в спецоперации Альбертом Аллагуловым

Как отметил глава района, Альберта Аллаугулова не стало в возрасте 25 лет. Он был коренным уфимцем, выпускником колледжа УТЭК. Также, по словам Нурдавлятова, молодой человек никогда не боялся трудностей и всегда готов был придти на помощь слабым.