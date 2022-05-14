В Башкирии возбудили уголовное дело против замглавы Мелеуза за взятку в 2 миллиона

Напомним, ранее сообщалось, что 13 мая в администрации Мелеуза прошли обыски, а также был задержан заместитель мэра Василий Егоров. Чиновника подозревают в получении взятки в размере двух миллионов рублей за то, что тот принял новые квартиры для детей-сирот, заведомо зная, что их состояние не соответствует установленным нормативам.