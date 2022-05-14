После ухода Мавлиева жители Нефтекамска пожаловались на горы мусора в городе

Также критике подвергся регоператор «Дюртюлимелиоводстрой», который занимается сбором и вывозом отходов на территории города. По словам местных жителей, после того, как глава региона заявил о расторжении контракта с ним, тот спешно начал приводить город в порядок. Однако, как отмечают горожане, весьма трудно выполнить за день работу, которую необходимо было выполнять на протяжении лет.