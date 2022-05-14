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Мэр Уфы Мавлиев опубликовал фото из экономкласса рейса в Москву

14 мая 08:53
Фото: Ратмир Мавлиев/ VK
Впечатлениями от поездки в столицу России мэр Уфы поделился в соцсетях

Уфимский сити-менеджер Ратмир Мавлиев рассказал в соцсетях об итогах своего рабочего визита в Москву.

Так, со словам Мавлиева, столица России являет собой достойный пример для подражания. Наряду с этим мэр также рассказал, что сейчас возвращается в Уфу, опубликовав фото из салона самолета.

Фото: Ратмир Мавлиев/ VK

Примечательно, что опубликованное сити-менеджером фото было сделано в салоне экономкласса.

Напомним, ранее в соцсетях Ратмир Мавлиев поделился фотоотчётом о том, как провёл майские праздники. Также в конце апреля мэр в компании двух районов проехался по столице республики на велосипедах, о чём также рассказал в соцсетях.

Также ранее стала известна модель и стоимость вертолета, находящегося в пользовании у главы региона Радия Хабирова. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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