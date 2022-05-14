mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Буцаев сообщил о более чем тысячи экодобровольцев «Зеленого десанта» РЭО

14 мая 11:59
Фото: reo.ru
На всероссийских субботниках «Зеленый десант», которые были организованы Российским экологическим оператором (РЭО) при поддержке вице-премьера Виктории Абрамченко, работали более тысячи экоактивистов. В главном мероприятии проекта 14 мая в усадьбе Демьяново в Подмосковье приняли участие 300 волонтеров.

Как сообщает, Абрамченко отмечает внимание государства к общественным инициативам в области экологии как важную составляющую, помогающую беречь природу. Количество неравнодушных добровольцев, которые участвуют в решении экологических проблем, растет с каждым годом. Даже в пандемийном 2020 году на волонтерские экологические акции пришли около четырех миллионов человек, пишет kp.ru.

РЭО, который выступает в роли куратора реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в то же время занимается и экологическим просвещением, активно взаимодействуя с волонтерами всей страны. А «Зеленый десант» продолжает масштабную программу РЭО, связанную с экопросвещением и популяризацией экологического мышления. Состоявшиеся в апреле первые 10 субботников проекта в ходе «Зеленого десанта» помогли очистить от мусора большие территории. Например, два из них помогли избавить Вологодскую и Белгородскую области от более чем 20 тонн различных отходов.

По информации гендиректора РЭО Дениса Буцаева, волонтеры играют серьезную роль в экологической политике в ходе реформы обращения с ТКО. Он рассказал, что к 2030 году в России намерены приступить к сортировке вообще всех отходов, а доля тех, что захораниваются на полигонах, должна снизиться наполовину.

«Без самосознания граждан сделать это представляется невозможным», — считает Буцаев. В связи с этим он называет важной поддержку экологических инициатив и популяризацию раздельного сбора отходов. А участие в акциях «Зеленого десанта», по его словам, — отличная возможность для общественника начать работать эковолонтером. Среди более тысячи добровольцев, пришедших на субботники «Зеленого десанта», самые разные люди. Это обычные жители российских городов, школьники, студенты, активные граждане. И их количество может вырасти в два раза.

С конца апреля и на протяжении всего мая должно пройти свыше 40 мероприятий.

10 флагманских субботников соберут волонтеров в целом ряде регионов. Это Белгородская, Вологодская, Московская, Свердловская, Омская, Тамбовская, Кемеровская области, республики Кабардино-Балкария, Дагестан и город Севастополь. РЭО оказал помощь волонтерам-экологам «Делай!» в их поездке на территорию Донецкой народной республики. Там они стали участниками субботника наряду с местными экодобровольцами.

Зарегистрироваться для участия в субботнике в своем городе можно в специально созданном разделе сайта РЭО.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48