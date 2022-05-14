Буцаев сообщил о более чем тысячи экодобровольцев «Зеленого десанта» РЭО

РЭО, который выступает в роли куратора реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в то же время занимается и экологическим просвещением, активно взаимодействуя с волонтерами всей страны. А «Зеленый десант» продолжает масштабную программу РЭО, связанную с экопросвещением и популяризацией экологического мышления. Состоявшиеся в апреле первые 10 субботников проекта в ходе «Зеленого десанта» помогли очистить от мусора большие территории. Например, два из них помогли избавить Вологодскую и Белгородскую области от более чем 20 тонн различных отходов.