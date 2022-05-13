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Впервые за несколько лет смертельный исход от малярии зафиксировали в Башкирии

13 мая 14:25
Фото: gettyimages
Смерть от тропической болезни произошла в минувшем году, уточнили в республиканском Роспотребнадзоре.

Опасные и редкие заболевания на фоне пандемии стали забываться и покидать информационное пространство, но к сожалению не прекратили свое существование. Так в 2021 году тропическая болезнь малярия была выявлена у четверых жителей Башкирии, однако все они привезли заразу из стран Африки, один из туристов, который заболел малярией, к сожалению скончался.

У пациента жизнь которого унесла редкая болезнь из тропиков выявили смешанную форму заболевания схожую по происхождению с Р. malariae. Примечательно, что в предшествующих отчетному 2021 году 2019 и 2020 годах в республике не выявили ни одного случая заражения данной болезнью.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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