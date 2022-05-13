Волейболист сборной России Алексей Спиридонов не пойдет на матч "Спартак" - "Зенит"

Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на "РИА Новости", Спиридонов считает, что футболисты "Зенита" не будут выкладываться полностью, а "Спартак" прибережет силы для финального матча Кубка России с "Динамо".
Добавим, что питерцы досрочно завоевали чемпионский титул по итогам 27-го тура после победы над "Локомотивом", а "Спартак" обезопасил себя от прямого вылета из РПЛ и практически гарантировал сохранение прописки в высшем дивизионе без участия в переходных матчах.
Финальный матч за Кубок страны красно-белые проведут против "Динамо" 29 мая в "Лужниках". Встреча "Спартак" - "Зенит" пройдет 15 числа на домашней арене красно-белых.