Волейболист сборной России Алексей Спиридонов не пойдет на матч "Спартак" - "Зенит"

Добавим, что питерцы досрочно завоевали чемпионский титул по итогам 27-го тура после победы над "Локомотивом", а "Спартак" обезопасил себя от прямого вылета из РПЛ и практически гарантировал сохранение прописки в высшем дивизионе без участия в переходных матчах.