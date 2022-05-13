mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Волейболист сборной России Алексей Спиридонов не пойдет на матч "Спартак" - "Зенит"

13 мая 16:53
Фото: pixabay.com
Известный болельщик красно-белых из мира волейбола сообщил, что не ожидает красивого футбола от обеих команд, поскольку ни одна из них не имеет турнирной мотивации.

Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на "РИА Новости", Спиридонов считает, что футболисты "Зенита" не будут выкладываться полностью, а "Спартак" прибережет силы для финального матча Кубка России с "Динамо".

Добавим, что питерцы досрочно завоевали чемпионский титул по итогам 27-го тура после победы над "Локомотивом", а "Спартак" обезопасил себя от прямого вылета из РПЛ и практически гарантировал сохранение прописки в высшем дивизионе без участия в переходных матчах.

Финальный матч за Кубок страны красно-белые проведут против "Динамо" 29 мая в "Лужниках". Встреча "Спартак" - "Зенит" пройдет 15 числа на домашней арене красно-белых.

#Новости#Ольга Земскова#Спорт
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48