В Уфе несколько жилых домов останутся без холодной воды на сутки

Жители нескольких домов в Калиниском районе столицы республики останутся уже 16 мая останутся без холодного водоснабжения. Об этом сообщает «Уфаводоканал».
Так, холодной воды не будет в связи с проведением ремонтных работ на транзитном водопроводе. Коснётся это, в первую очередь, жителей домов по улице Транспортной — улице Фронтовых бригад. Продлится отключение практически весь день 16 мая с 10.00 до 24.00.
Также холодное водоснабжение будет отключено в жилых домах № 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 28/1 улицы Транспортная и в доме по адресу № 2а улицы Мушникова.
Напомним, ранее обнародован был график отключения горячего водоснабжения в городах республики. Ознакомиться с ним можно здесь.