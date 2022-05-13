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В Уфе несколько жилых домов останутся без холодной воды на сутки

13 мая 04:52
Фото: 1MI
Отключение холодного водоснабжения ожидает жителей нескольких домов в Калининском районе Уфы уже 16 мая, сообщает «Уфаводоканал»

Жители нескольких домов в Калиниском районе столицы республики останутся уже 16 мая останутся без холодного водоснабжения. Об этом сообщает «Уфаводоканал».

Так, холодной воды не будет в связи с проведением ремонтных работ на транзитном водопроводе. Коснётся это, в первую очередь, жителей домов по улице Транспортной — улице Фронтовых бригад. Продлится отключение практически весь день 16 мая с 10.00 до 24.00.

Также холодное водоснабжение будет отключено в жилых домах № 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 28/1 улицы Транспортная и в доме по адресу № 2а улицы Мушникова.

Напомним, ранее обнародован был график отключения горячего водоснабжения в городах республики. Ознакомиться с ним можно здесь.

#Новости#Азамат Нухов#Город
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