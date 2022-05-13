В Уфе несколько жилых домов останутся без холодной воды на сутки

Так, холодной воды не будет в связи с проведением ремонтных работ на транзитном водопроводе. Коснётся это, в первую очередь, жителей домов по улице Транспортной — улице Фронтовых бригад. Продлится отключение практически весь день 16 мая с 10.00 до 24.00.