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В Кабуле в одной из мечети произошел взрыв
13 мая 18:19
Фото: pixabay.com
Во время пятничной молитвы в мечете Кабула произошел взрыв. Об этом информирует местный телеканал TOLOnews.
По данным
RT
, три человека пострадали.
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#Ольга Земскова
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