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В ходе спецоперации погиб уроженец Башкирии Руслан Галимов

13 мая 05:52
Фото: Кира Мишина / 1MI
О гибели уроженца Салаватского района в ходе спецоперации сообщил 12 мая в соцсетях глава районной администрации

Уроженец Салаватского района Башкирии Руслан Галимов погиб в ходе спецоперации на территории Украины. Об этом 12 мая сообщил в соцсетях глава администрации района Марс Кашапов.

Как сообщает Кашапов, Руслан Галимов из села Мечетлино погиб в звании младшего сержанта противотанкового артиллерийского дивизиона 30 отдельной мотострелковой бригады 2 гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа.

Также глава местной администрации напомнил о том, что вчера состоялась церемония прощания с Ильнуром Хуснутдиновым — 25-летний контрактник также погиб в ходе спецоперации. Прощание с ним состоялось в Мещегарово Салаватского района.

Напомним, ранее стало известно о гибели в ходе спецоперации подполковника спецназа ГРУ Альберта Каримова. Траурная церемония прошла несколькими днями ранее в Тирлянский Белорецкого района республики.

Также ранее стало известно, что главный вуз республики БашГУ выделил 300 бюджетных мест для детей военнослужащих. Отмечается также, что дети военнослужащих-участников спецоперации на Украине смогут поступить в учебные заведения без сдачи вступительных экзаменов.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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