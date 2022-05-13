В Башкирии обнаружили мертвым 12-летнего воспитанника интерната

Как сообщают в Следственном комитете республики, 12-летний ребёнок погиб из-за своего заболевания. Его бездыханное тело обнаружили в интернате в селе Серафимовский 26 января 2022 года. По факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.