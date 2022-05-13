Улицу Генерала Рыленко за 1,2 млрд рублей построит подрядчик Комсомольской в Уфе

Она же ведет работы по ремонту дорог в центре Уфы. Эта же компания в данный момент ведет работы по благоустройству придомовых территорий по программе «Башкирские дворики» в Демском районе Уфы. Так что можно резонно отметить или как минимум предположить, что данная компания пользуется доверием властей Уфы.