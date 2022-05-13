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Театр «Нур» опроверг слова своей актрисы о закрытии учреждения на ремонт с 1 июня

13 мая 05:57
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Информацию о закрытии театра 1 июня опровергли корреспонденту Mkset в руководстве

Уфимский театр «Нур» продолжит свою работу в штатном режиме. Информацию об этом корреспонденту Mkset подтвердили в руководстве театра.

Ранее актриса театра Дамира Саетова сообщила СМИ, что «Нур» прекратит свою работу уже 1 июня в связи с проведением в его здании ремонтных работ. Однако данную информацию в руководстве театра опровергли.

Как сообщил Mkset директор культурного учреждения, в театре действительно планируют провести работы по замене кровли, однако это не повлияет на режим его работы. Театр закроется 23 июня в связи окончанием театрального сезона.

Напомним, в конце апреля стало известно о начале реконструкции уфимского Театра кукол. Отмечается, что стоимость работ по реконструкции составит 804 миллиона рублей, а площадь театра планируется увеличить почти вдвое.

#Новости#Азамат Нухов#Город
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