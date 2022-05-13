«Перемены открывают новые горизонты»

При подготовке мероприятий мы всегда исходим из интересов и потребностей нашей аудитории. В этом году майский марафон, уже традиционный крупнейший Просветительский марафон Общества «Знание», будет посвящен новым возможностям, которые открываются в нашей стране в разных сферах. Он и называется «Новые горизонты» – это одна из самых популярных тем сейчас, ведь время перемен и вызовов – всегда время новых возможностей. В программе марафона пять треков на площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Подмосковье, которые раскрывают эту тему с разных сторон. Речь пойдет о роли России в мире и сплоченности российского народа, об изменениях и достижениях в экономике, науке, культуре, спорте. И, соответственно, о возможностях, которые открываются для россиян на фоне перемен.