Нелетная погода, новая волна коронавируса и четвертая женщина глава района в Башкирии

Первый же рабочий день 11 мая здорово удивил жителей Башкирии. С места в карьер пошли власти и сделали несколько ярких заявлений. Одно из них казалось пандемии коронавируса, которая, как оказалось все еще никуда не делась, а и.о. министра здравоохранения Башкирии не исключил и новой волны в ближайшей перспективе. Следом и Радий Хабиров напомнил о том, что болеть несмотря на новую волну «мы не должны» и напомнил про ревакцинацию.
На этой же оперативке звучали и хорошие новости. Так в этот день был ликвидирован пожар в природном заповеднике в Бурзянском районе Башкирии близ села Айгир. А еще на оперативке Радий Хабиров был крайне недоволен одним из реоператоров по обращению с ТКО. Что ждет фирму пока что остается загадкой.
А еще в среду у Mkset вышла новость о том куда же уехал матерившийся на защитников Куштау Азамат Абдрахманов. В этот же день мэр Уфы Ратмир Мавлиев представил уфимцам нового главу района. И как же не упомянуть еще одно назначение минувшей среды – после ухода в отставку главы Стерлитамакского района 68-летнего Анвара Абдрафикова стало известно, что исполнять обязанности главы района будет его первый заместитель Лилия Шайхутдинова.
В четверг 12 мая была по настоящему нелетная погода. И хотя стихия бушевала вовсе не над Уфой и Башкирией важные новости ветром принесло именно сюда. В Уфе приземлился самолет из Москвы, который не смог сесть в Оренбурге, по оперативному комментарию аэропорта Уфы причиной был сильный ветер в Оренбурге, однако потом Аэрофлот рассказал Mkset кое-что еще. В этот же день один самолет так и не долетел до Уфы. Следовавший в Уфу самолет из Петербурга сел в Казани из-за самочувствия пассажира.
Были в этот день и более приземленные новости. Так жители села Дмитриевка недалеко от Уфы показали что течет из их кранов вместо воды. Оказалось, что проблема не нова, но и от этого решаться она не спешит. Тем временем официальный представитель администрации Уфимского района объяснил, что все дело в ремонтных работах, а из кранов местных жителей вновь журчит водица должного качества.
А еще в четверг Mkset заметил странное обращение в общественной электронной приемной властей Башкирии. Это действительно новость, ведь депутат горсовета Уфы получил отписку от чиновников и попросил реакции властей в интернете.
Пятница, 13 мая переняла эстафету с самолетами у четверга. С летевшим из города Минеральные Воды в Уфу самолетом произошло ЧП на высоте более километра над землей.
Минеральная вода понадобится куда меньшему количеству жителей Башкирии на утро после 18 и 25 мая. Ведь именно в эти дни в Башкирии ввели запрет на розничную продажу алкоголя, как можно догадаться все дело в школьных Последних звонках.
Трагическое событие произошло в Серафимовском доме-интернате для детей. Там обнаружили мертвым 12-летнего воспитанника. По факту трагического происшествия возбуждены уголовные дела.
Также сегодня появился интересный поворот с историей и будущим уфимского трамвая, пока электротранспорт как явление продолжает «ездить по кольцу» из проблем, которые в городе не торопятся решать. В общем ответственность за судьбу трамваев и троллейбусов в Уфе переложили на мэра Мавлиева. Кто и почему — читайте здесь.