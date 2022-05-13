Нелетная погода, новая волна коронавируса и четвертая женщина глава района в Башкирии

В четверг 12 мая была по настоящему нелетная погода. И хотя стихия бушевала вовсе не над Уфой и Башкирией важные новости ветром принесло именно сюда. В Уфе приземлился самолет из Москвы, который не смог сесть в Оренбурге, по оперативному комментарию аэропорта Уфы причиной был сильный ветер в Оренбурге, однако потом Аэрофлот рассказал Mkset кое-что еще. В этот же день один самолет так и не долетел до Уфы. Следовавший в Уфу самолет из Петербурга сел в Казани из-за самочувствия пассажира.