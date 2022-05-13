mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Минздрав Башкирии прокомментировал отмену выплат врачам

13 мая 11:16
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Ранее Минздрав республики опубликовал проект постановления, призванный отменить выплаты для медработников, переехавших для работы в сельскую местность либо города с населением до 50 тысяч человек

В Башкирии опубликовали проект постановления, согласно которому планируется отменить установленную ранее выплату медицинским сотрудникам, переехавшим для работы в сельскую местность. Данную инициативу прокомментировали в региональном Минздраве.

Как сообщают в ведомстве, речь идёт о региональной программе, по которой врачи, которые не проходили по критериям федеральной программы «Земский доктор» могли получить выплаты от государства после переезда в те или иные категории населённых пунктов, в числе которых села, пгт и города, население которых не превышает 50 тысяч человек.

По данной программе выплаты должны были получить 20 медработников, однако, по данным Минздрава, число медработников, получивших её, уже составляет 27.

Также наряду с этим в республиканском Минздраве отмечают, что такие федеральные программы, как «Земский доктор» и «Земский фельдшер» продолжают своё действие на территории республики. Размер выплаты по ним варьируется в зависимости от квалификации специалиста, а также типа населённого пункта, им выбранного.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48