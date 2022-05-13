Минздрав Башкирии прокомментировал отмену выплат врачам

Как сообщают в ведомстве, речь идёт о региональной программе, по которой врачи, которые не проходили по критериям федеральной программы «Земский доктор» могли получить выплаты от государства после переезда в те или иные категории населённых пунктов, в числе которых села, пгт и города, население которых не превышает 50 тысяч человек.