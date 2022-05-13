Известно сколько денег потеряли кинотеатры Башкирии из-за введенных Западом санкций

Тем временем в прокат в российских кинотеатрах скоро выйдут мультфильмы советской эпохи, сегодня об этом сообщила «Российская Газета» вчера, 12 мая. В российских кинотеатрах покажут «Приключения Буратино» (1 июня), «Чиполлино» (9 июня) и «Тайну третьей планеты» (16 июня). Не так давно в прокат в российских кинотеатрах выходили легендарные картины «Брат» и «Брат2» режиссера Алексея Балабанова. Говорили и о том, что в прокате окажется черная комедия о 90-х годах в России «Жмурки» также срежиссированная Балабановым. Не обошелся кинопрокат весной и без знакомых всем богатырей анимационной студии «Мельница».