Известно сколько денег потеряли кинотеатры Башкирии из-за введенных Западом санкций

Сегодня, 13 мая в Курултае Башкирии состоялось заседание профильного комитета республиканского парламента по образованию, культуре, молодежной политике и спорту. В ходе мероприятия заместитель республиканского минкульта Гульдар Хамитова озвучила безраостные данные об убытках кинотеатров в Башкирии, ущерб которым нанесли санкции, а именно «временный запрет» зарубежных студий на прокат своих картин на территории России.
Примечательно и то, что Хамитова сообщила, что существенные убытки несут как частные кинотеатры так и муниципальные учреждения и сообщила о том, что министерство культуры Башкирии сделало предложение министерству экономического развития поддержать «постадавших» почти на 200 миллионов рублей.
Собственно по расчетам ведомства выпадающие доходы кинотеатров республики менее чем за три месяца достигли 174,9 миллионов рублей.
Тем временем в прокат в российских кинотеатрах скоро выйдут мультфильмы советской эпохи, сегодня об этом сообщила «Российская Газета» вчера, 12 мая. В российских кинотеатрах покажут «Приключения Буратино» (1 июня), «Чиполлино» (9 июня) и «Тайну третьей планеты» (16 июня). Не так давно в прокат в российских кинотеатрах выходили легендарные картины «Брат» и «Брат2» режиссера Алексея Балабанова. Говорили и о том, что в прокате окажется черная комедия о 90-х годах в России «Жмурки» также срежиссированная Балабановым. Не обошелся кинопрокат весной и без знакомых всем богатырей анимационной студии «Мельница».
Однако можно робко предлоложить, что и прокат данных шедевров отечественного кинематографа не избавил кинотеатры от выпадающих доходов. Буквально в момент написания данного материала появилась информация о том, что генеральный директор киносети «Формула кино/Синема парк» Алексей Васясин подтвердил проведение переговоров с владельцами торговых центров о возможном прекращении партнерства.