Двухдневный запрет на продажу алкоголя в мае введут в Башкирии

Жители Башкирии не смогут приобрести спиртные напитки в течение двух дней — 18 и 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минторга.
Причиной для ограничения продажи спиртного станут проводимые в эти дни «Последние звонки» у 9 и 11 классов.
Отмечается, что запрет на продажу алкоголя коснётся только розничной торговли — заведения общепита смогут подавать алкогольные напитки своим гостям в штатном режиме.
Также напомним, что ранее стало известно, где в 2022 году пройдут праздничные мероприятия по случаю «Последнего звонка». По традиции выпускники представят публике свой праздничный вальс, а также поучаствуют в танцевальном флешмобе.
Также ранее стало известна сумма, которую власти Башкирии в этом году намерены потратить на видеонаблюдение на грядущих экзаменах ЕГЭ. Стоимость услуг по видеосъемке превышает миллион рублей, однако поставщик остаётся неизвестен.