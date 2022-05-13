Депутаты Курултая Башкирии решили перечислить однодневный заработок жителям ЛНР

Депутаты Курултая переведут жителям города Красный Луч в ЛНР сумму, равную их однодневному заработку. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания республики.
Как отметил председатель Госсобрания Константин Толкачев, сейчас местные жители находятся в крайне тяжелых условиях. И именно в связи с этим, по мнению Толкачева, любая посильная помощь жителям города и всей республики будет уместна.
Отметим, что формально рядовые депутаты Курултая не получают зарплату, работая как бы на общественных началах. Выплата зарплат предусмотрена лишь для глав комитетов, а также спикера и вице-спикеров. Однако наряду с депутатской деятельностью члены парламента могут получать доход, занимаясь бизнесом, преподаванием и т. д.
Так, например, задекларированный доход спикера башкирского парламента Константина Толкачева по итогам 2020 года составил 6 802 892,46 рубля, что в пересчёте на один день составляет порядка 18 638 рублей. А у депутата Ахмета Ишмухаметова годовой доход по итогам 2020 года составил 279 765 148,32 рубля, что в пересчёте на один календарный день составляет порядка 766 479 рублей.
Константин Толкачев также отметил, что Башкирию и Красный Луч связывают особые отношения. Так, во время Великой Отечественной войны близ этого города происходили ожесточенные бои между фашистами и советскими военными из Башкирской кавалерийской дивизии, возглавлял которую генерал-майор Минигали Шаймуратов.
Напомним, ранее заместитель главы Курултая Рустем Ахмадинуров выступил с нотой протеста против выступления в столице республике группы БИ-2. Свою позицию по данному вопросу политик объяснил тем, что участники группы отказались поддержать проведение спецоперации на территории Украины.