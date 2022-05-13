Депутаты Курултая Башкирии решили перечислить однодневный заработок жителям ЛНР

Так, например, задекларированный доход спикера башкирского парламента Константина Толкачева по итогам 2020 года составил 6 802 892,46 рубля, что в пересчёте на один день составляет порядка 18 638 рублей. А у депутата Ахмета Ишмухаметова годовой доход по итогам 2020 года составил 279 765 148,32 рубля, что в пересчёте на один календарный день составляет порядка 766 479 рублей.