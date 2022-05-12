Запрет на QR-коды, отмена выплат сельским врачам и экстренная посадка самолета в Уфе

В Уфе приземлился самолет из Москвы, который не смог сесть в Оренбурге. Как сообщает собственный источник 56orb.ru, Boeing 737-8, который вылетел сегодня в ранним утром из столичного аэропорта Шереметьево в Оренбург около получаса кружил над Оренбургом, но совершить посадку там так и не смог.