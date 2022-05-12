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Юрген Клопп сожалеет о переходе Эрлинга Холанда в "Манчестер Сити"

12 мая 05:10
Фото: pixabay.com
О подписании "горожанами" Холанда стало известно 10 мая.

Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на Daily Mail, немецкий наставник "Ливерпуля" считает, что основной конкурент "красных" в борьбе как за внутренние, так и за международные трофеи приобрел в лице норвежского голеадора серьезное усиление и уверен, что у бомбардира все будет складываться в Англии достаточно легко.

Добавим, что о подписании "горожанами" Холанда стало известно 10 мая. Ранее форварда сватали в испанские клубы, в частности, как в "Реал", так и в "Барселону".

Напомним, что в текущем сезоне норвежец во всех клубных турнирах забил 28 мячей в 28 матчах. Сумма сделки составила 75 миллионов евро. Дела Холанда вел агент Мино Райола, который скончался на прошлой неделе после госпитализации из-за проблем с легкими.

#Новости#Ольга Земскова#Спорт
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