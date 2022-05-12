Вице-спикер Курултая выразил недоумение по поводу выступления группы Би-2 в Уфе

Кроме того, в адрес рок-музыкантов негативно высказался и член СПЧ Азамат Галин, в частности, мужчина заявил, что концерт в Уфе нужно отменить, а членов группы «отправить на принудительное прослушивание курса лекций по истории Отечества». Отметим, что в феврале член СПЧ Галин в своих соцсетях заявил о желании «уничтожить Украину, и соседние государства». Тогда в комментариях под записью пользователи напомнили мужчине, что призывы к военной агрессии это уголовно наказуемое деяние.