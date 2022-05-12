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Вице-спикер Курултая выразил недоумение по поводу выступления группы Би-2 в Уфе

12 мая 15:47
Фото: Би-2//vk.com
Рустем Ахмадинуров заявил, что группа Би-2 занимается «потворничеством наших недругов» из-за отмены выступления на сцене с плакатом «Zа Россию» в Омске.

Рустем Ахмадинуров, который с недавних пор является вице-спикером Госсобрания Башкирии, негативно отреагировал на анонс концерта группы Би-2 в Уфе. В частности, возмутило депутата то, что в апреле рок-группа отменила свое выступления из-за плаката на сцене Омска «Za Россию».

Ахмадинуров заявил, что в нынешней ситуации, когда Россия «находится фактически в состоянии холодной войны с Западом» демонстративная отмена концерта — проявление неуважения к зрителям и «потворничество наших недругов». Потому выступление группы, которая «отказывается выступать „Za Россию“» вызывает у Ахмадинурова недоумение.

Кроме того, в адрес рок-музыкантов негативно высказался и член СПЧ Азамат Галин, в частности, мужчина заявил, что концерт в Уфе нужно отменить, а членов группы «отправить на принудительное прослушивание курса лекций по истории Отечества». Отметим, что в феврале член СПЧ Галин в своих соцсетях заявил о желании «уничтожить Украину, и соседние государства». Тогда в комментариях под записью пользователи напомнили мужчине, что призывы к военной агрессии это уголовно наказуемое деяние.

Так, концерт рок-группы должен состояться 5 июня на площадке «Уфа-арены». Как сообщили музыканты в своих социальных сетях, концерт в Омске был отменен после того, как они узнали, что администрация площадки решила демонтировать декорации группы, так как они заслонили баннер с буквой Z. К тому же, администрация площадки отказалась впускать зрителей в зал.

— Мы ещё раз искренне просим прощения у наших слушателей из Омска и обещаем, что уделим самое тщательное внимание тому, чтобы все обладатели билетов на наш концерт получили возврат денежных средств за сорванное администрацией зала выступление, сообщила группа «Би-2» в своих социальных сетях.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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