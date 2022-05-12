В каких вузах учились самые богатые предприниматели Башкирии

Mkset изучил биографии самых богатых предпринимателей Башкирии из списка Mkset "ТОП 100 самых богатых предпринимателей Башкирии" и узнал в каких заведения бизнесмены получали диплом о следующей ступени образования.
На первом месте по числу выпускников-миллионеров со значительным отрывом находится Уфимский государственный нефтяной университет. На втором — Башкирский государственный университет, а на третьем — Башкирский государственный аграрный университет. Между тем, из УГАТУ выпустился только один предприниматель из рейтинга MKset, чья информация об образовании есть в открытом доступе.
Кроме того, некоторые предприниматели из Башкирии получали образование за пределами республики и страны. В частности, дипломы о высшем образовании бизнесмены получали в Ростовском высшем военно командном училище им. М. И. Неделина, Военной академии им. Ф. Э. Дзержинского, в Европейском университете в Женеве, в Российском государственном торгово-экономическом университете, в Уральской государственной горно-геологической академии, в Свердловском инженерно-педагогическом институте, а также Казанском национальном исследовательском техническом университете им. А.Н. Туполева—КАИ, Всероссийский заочный финансово-экономический институт, Академия труда и социальных отношений.
Примечательно, что некоторые герои списка перед поступлением в вузы получали среднее профессиональное образование в таких заведениях как Уфимский индустриально-педагогический техникум и Уфимский строительный техникум. А теперь подробнее о самых заметных миллионерах республики:
Мнушкин Игорь Анатольевич — генеральный директор НИПИ НГ «Петон». За 2020 год получил выручку в 118,3 миллиарда рублей, а общая сумма активов 8,8 миллиарда рублей. Так, самый богатый предприниматель Башкирии в 1980 год окончил Уфимский нефтяной университет и поступил в аспирантуру, после чего в 1987 году защитил диссертацию и покинул университет. Спустя три года, в 1990 году учредил компанию «Петон».
Рахман Искендер оглы Халилов — уроженец Азербайджана, но в 2019 году перерегистрировал в Уфе московскую компанию ООО «Реилго» и, таким образом, вошел в список крупнейших налогоплательщиков республики. Так, за 2020 год выручка бизнесмена составила 37, 3 миллиарда рублей, а сумма активов — 16,6 миллиарда рублей. Известно, что образование Рахман Халилов получал за рубежом— в 1998 году окончил Европейский университет в Женеве, а в 2001 году получил диплом об окончании факультета международного бизнеса Международного университета Женевы.
Исаев Эрнест Фаритович — бывший министр сельского хозяйства РБ и экс-заместитель премьер-министра Башкирии. Совладелец «КОНЦЕРН «ИНТЕЛ КО» (ГК «НЕРАЛ») и белебеевского молочного комбината. Имеет диплом Уфимского нефтяного института по специальности «инженер-механик».
Адиев Явдат Равилович — совладелец группы компаний «Башнефтегеофизика». Выручка в 2020 году составила 6,3 миллиарда рублей, а сумма активов составляет 3,8 миллиарда рублей. Так, в 1976 году окончил Башкирский государственный университет.
Мугинов Дамир Фатхуллович — совладелец стерлитамакского нефтехимического завода и уфимского торгового комплекса «Гостиный двор». В 2020 году выручка составила 8,6 миллиарда рублей, а активы — более 5 миллиардов. Согласно открытым источникам имеет высшее профессиональное образование, в частности, окончил Уфимский строительный техникум.
Поляков Олег Владимирович — совладелец ряда компаний из ходилнга «Петон». В 2020 году выручка предпринимателя составила 5,6 миллиарда рублей, а активы — 4,1 миллиарда. Так, в 1999 году окончил Уфимский государственный технологический институт сервиса по специальности «менеджер в социальной сфере». В 2015 году данный ВУЗ был включен в состав УГНТУ.
Гиниятуллина Эльмира Малиховна — полноправная владелица крестьянско-фермерского хозяйства «Урал», чья выручка резко увеличилась с 2,9 млн руб. в 2019 году до 3,7 млрд руб. в 2020 году. К тому же, по данным на 2020, сумма активов предпринимательницы составляет чуть больше 3,7 миллиардов рублей. Согласно информации из соцсетей, Эльмира Гиниятуллина в 1983 году окончила факультет биотехнологий и ветеринарной медицины Башкирский государственного аграрного университета.
Бондарук Анатолий Моисеевич — экс-сенатор от Башкирии и совладелец ряда производств строительных материалов в Башкирии и Московской области. Имеет диплом Ростовского высшего военно командного училища им. М. И. Неделина, кроме того окончил Военную академию им. Ф. Э. Дзержинского.
Крашенинникова Ирина Петровна — владеет долями компаний, занятых в различных сферах (строительство, производство, грузовые перевозки и т. д.). В 2020 году выручка составила более 7 миллиардов рублей, а чистые активы — более 1 миллиарда рублей. Предпринимательница окончила Башкирский государственный университет.
Адиев Азат Явдатович — сын Явдата Адиева и владелец долм «Башнефтегеофизики». В 2020 году выручка составила почти 2,5 миллиарда рублей, а чистые активы — 1,7 миллиарда рублей. Согласно открытым источникам, Адиев окончил аспирантуру в Уфимском нефтяном университете по направлению «Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых».
Салихов Рабис Салихович — основатель и генеральный директор ГК «Жилстройинвест», которая занимается строительством элитного жилья. В 2020 году получил выручку в 1,3 миллиарда рублей, а сумма чистых активов составляла 3,3 миллиарда. Известно, что окончил бизнесмен Октябрьский нефтяной техникум, а также Уфимский нефтяной институт по специальности инженер-строитель.
Ишбаев Гниятулла Гарифуллович — генеральный директор нефтесервисной компании НПП «Буринтех». Выручка за 2020 год составила 2,9 миллиарда рублей, а чистые активы бизнесмена — более 3 миллионов рублей. Согласно открытым данным, Ишбаев окончил Горно-нефтяной факультет Уфимского нефтяного университета, там же обучался в аспирантуре и докторантуре. К слову, является доктором технических наук.
Коваленко Анатолий Николаевич — владелец «Агропредприятия им. Калинина». Выручка за 2020 год составила 1,6 миллиарда рублей, а чистые активы — 1,7 миллиарда. Так, высшее образование Анатолий Коваленко получал в Башкирском сельскохозяйственном институте (ныне БГАУ) по специальности экономика и организация сельского хозяйства
Хазигалеев Артур Валерьевич — совладелец холдинга «Озна». За 2020 год получил выручку в 2,9 миллиарда рублей, чистые активы — 701, 4 миллиона рублей. Известно, что предприниматель окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств», присвоена квалификация «инженер по автоматизации», а также Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит».
Ахметшинт Марат Марсович — совладелец холдинга «Озна», председатель совета директоров компании «Уфанет». В 2020 году выручка составила 2,96 миллиарда рублей, а чистая сумма активов — 793, 5 миллиона рублей. Так, Марат Ахетшин в 1994 году окончил Башкирский государственный университет и имеет квалификацию «экономист».
Ишмухаметов Ахмет Валиахметович — самый богатый депутат Башкирии. Владелец нефтедобывающей компании «Ойл-Сервис» и «Альтинвест». Выручка в 2020 году — 3,5 миллиарда рублей, а активы — 1,3 миллиарда рублей. Окончил Российский государственный торгово-экономический университет.
Белошицкий Алексей Васильевич — совладелец компаний «Башнефтегеофизика» и «ФХС Поиск». Выручка в 2020 году составила 1,7 миллиарда рублей, а сумма активов — 1,1 миллиарда рублей. Так, образование Белошицкий получал в горном институте им. В. В. Вахрушева, а ныне Уральской государственной горно-геологической академии.
Нагуманов Марат Мирсатович — совладелец нескольких нефтегазовых компаний, владелец ООО НПФ «Пакер». Общая сумма выручки за 2020 год составила 1,68 миллиарда рублей, а сумма активов — 1,63 миллиарда рублей. Известно, что окончил предприниматель Уфимский нефтяной институт по специальности «разработка газовых месторождений».
Гарифуллин Ильдар Мулланурович — председатель Совета директоров и руководитель ГК «Батыр» (торговая сеть «Байрам»), а также владелец оптово-логистической компании «Башбакалея». В 2020 года выручка составила — более 11 миллиардов рублей, а активы — 950 миллионов рублей. Так, окончил Уфимский институт коммерции и права по специальности «менеджмент организации». Университет прекратил существование в 2015 году.
Багаутдинов Альберт Нуриманович — владелец и председатель совета директоров «СНЭМА-СЕРВИС». В 2020 году выручка составила 5,5 миллиарда рублей, а сумма активов — чуть больше 363 миллионов рублей. Так, предприниматель имеет диплом Уфимского нефтяного института по специальности «инженер-электрик».
Халитов Илдус Тимерханович — директор крупного сельхозпредприятия «Ашкадарский». В 2021 году у Халитова насчитывалось 1,42 миллиарда рублей чистых активов, а выручка составляла — больше 782 миллионов рублей. Предприниматель имеет диплом Башкирского сельскохозяйственного институт — ныне Башкирский государственный аграрный университет.
Валиуллин Марат Салаватович — владелец ряда башкирских нефтесервисных компаний. В 2020 году предприниматель получил выручку в 903 миллиона рублей, а сумма активов составляла 572,8 миллиона рублей. Согласно информации из социальных сетей, Марат Валиуллин окончил Башкирский государственный университет.
Хуснутдинов Фаниль Тагирович — совладелец крупной подрядной строительно-монтажной компании «АО ВНЗМ». В 2020 году сумма активов составляла чуть больше 484 миллионов рублей, а выручка — 2,2 миллиарда рублей. Предприниматель окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «машины и аппараты химических производств».
Соколов Вадим Васильевич — депутат Госсобрания — Курултая РБ и полноправный владелец сельскохозяйственной компанией «СП БАЗЫ». В 2020 году сумма активов предпринимателя составляла 3,9 миллиарда рублей, а прибыль — 1,7 миллиарда рублей. Имеет диплом Башкирского государственного университета, а также является кандидатов сельскохозяйственных наук.
Фахретдинов Раиль Камилович — совладелец завода пластмассовых изделий «Альтернатива». В 2020 году заработал 1,8 миллиарда рублей, а чистые активы — 395,5 миллиона рублей. Известно, что предприниматель окончил Уфимский индустриально-педагогический техникум, а после — Свердловский инженерно-педагогический институт по специально «инженер-педагог».
Филиппов Олег Игоревич — директор уфимского ООО «ПСК-6», владеет долями в нескольких десятках строительных компаний. В 2020 году прибыль предпринимателя составила 942,4 миллиона рублей, а чистые активы — 303,8 миллиона. К слову, в 2018 году Филиппов был признан самым богатым депутатом Госсобрания — Курултая РБ. Известно, что бизнесмен окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет и Академию труда и социальных отношений.
Бикмухаметов Халит Абдулсаматович — гендиректор и совладелец крупной подрядной строительно-монтажной компании «АО ВНЗМ». Выручка и сумма чистых активов в 2020 году составила 446 миллионов рублей. Так, предприниматель окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «Машины и аппараты химических производств».
Ташбулатов Рустэм Фидаилович — совладелец небольших долей нескольких нефтесервисных компаний. В 2020 году выручка составила 410,8 миллиона рублей, а чистые активы — 427,4 миллиона рублей. Известно, что предприниматель окончил Уфимский нефтяной институт — ныне Уфимский государственный нефтяной университет.
Камаев Артур Айратович — совладелец завода пластмассовых изделий «Альтернатива». Выручка за 2020 год — 1,08 миллиарда рублей, сумма чистых активов — 243,3 миллиона рублей. Известно, что в 2011 году предприниматель окончил Уфимский авиационный технический университет.
Волошенков Алексей Николаевич — Совладелец вагоноремонтного завода в Стерлитамаке и ООО «Железобетонный завод № 1». В 2020 году выручка составила 1,02 миллиарда рубля, однако из-за многомиллионного долго чистая прибыль — минус 5,9 миллиона рублей, сумма активов — 463,6 миллиона рублей. Так, предприниматель окончил Башкирский государственный университет.
Камаев Линур Айратович — совладелец завода пластмассовых изделий «Альтернатива». В 2020 году выручка составила 917,6 миллиона рублей, сумма активов — 204,5 миллиона рублей. Известно, что предприниматель окончил Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева—КАИ.
Кузнецов Владислав Олегович — совладелец крупной подрядной строительно-монтажной компании «АО ВНЗМ». В 2020 году выручка составила 30,8 миллиона рублей, а сумма чистого капитала — 295,5 миллиона рублей. Так, Кузнецов Владислав окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «Экономика и управление в отраслях топливно-энергетического комплекса».
Халитов Ильнур Илдусович — владелец небольшой доли крупного сельсхозпредприятия «Ашкадарский». В 2020 году выручка составила 49,1 миллиона рублей, сумма активов — 89,1 миллиона рублей. Известно, что окончил предприниматель Уфимский нефтяной университет и по специальности является инженером по строительству и ремонту газонефтепроводов.