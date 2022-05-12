В Башкирии микрофинансовая господдержка бизнеса сохранила более 7000 рабочих мест

За 4 месяца 2022 года за счет оформления кредитных каникул и предоставления новых предпринимательских микрозаймов «Башкирская микрокредитная компания» поддержала операционную деятельность 606 субъектов предпринимательства, которые обеспечивают занятость более 7,1 тыс. человек. В среднем поддержка каждого субъекта составила 1,5 млн руб. — эта работа идет в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
— В первом квартале в регионе были оперативно приняты антикризисные финансовые меры поддержки малого и среднего бизнеса. В том числе, сохранены льготные условия предоставления микрофинансовой господдержки и внедрены новые практические инструменты: оформление кредитных каникул действующим заемщикам, предоставление займов «Рефинанс» для рефинансирования банковских кредитов с более высокими рыночными ставками. Не менее актуальны среди предпринимателей займы на пополнение оборотных средств, — отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.
Например, ООО «Машзавод» из Ишимбая привлекло оборотный заем по фиксированной ставке 8,5% годовых для приобретения необходимой спецоснастки, используемой в производстве. Завод обеспечивает официальную занятость 23 работников. Крестьянское хозяйство «Уныш» (Туймазинский район) на полученные по ставке 8,5% годовых заемные средства приобрело удобрения и дизельное топливо для выполнения сезонных с/х работ. Предприниматель Гульгена Бадалова из Белорецкого района получила заем «Рефинанс» по фиксированной ставке 8,5% годовых на рефинансирование банковского кредита с более высокой рыночной ставкой.
— В новых экономических условиях выстроена высокотехнологичная сервисная модель предоставления микрофинансовой господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Заявки на микрозаймы принимаются дистанционно и обрабатываются в электронном формате. Личное посещение клиентом не требуется, — отметил директор АНО «Башкирская микрокредитная компания» Ильгам Закиров.
С начала года услуги по оформлению государственных микрозаймов уже предоставляются в восьми офисах МФЦ «Мои Документы»: четыре в Уфе и четыре в Сибае, Учалах, Белорецке, Месягутово. Также завершаются технологические работы по подключению к системе офисов МФЦ в Бирске, Межгорье, Агидели, Мелеузе и Баймаке.