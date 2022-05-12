РЖД теперь будут руководить техобслуживанием «Сапсанов» и «Ласточек»

Теперь контролировать техническое состояние поездов будет ООО «ВСМ ДВЕ СТОЛИЦЫ». По сведениям ТГ-канала Vgudok, в новую организацию перейдет большая часть работников Siemens. Для них будут сохранены прежние условия труда. На сегодняшний день идет оценка фонда комплектующих, их поставок, локализации и актуализация технической документации на ТОиР.