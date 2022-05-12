Минеева: Чаще всего на бесплатных консультациях обсуждались меры поддержки бизнеса

По ее мнению, такие бесплатные консультации являются важным и востребованным инструментом, поскольку современных предпринимателей в значительной степени волнует доступность мер поддержки, пишет vostokmedia.com. Минеева пояснила, что дополнительным доказательством этому стал мониторинг мнений бизнеса, а также обратная связь с представителями МСП. При этом чаще всего они интересуются вопросами льготного кредитования для сохранения штата сотрудников, возможностями отсрочки платежей, запуском стартапа и помощью арендаторам. Важно и то, что бесплатные консультации проводятся с учетом особенностей конкретной отрасли, где работает обратившийся за помощью бизнесмен, как подчеркнула московский уполномоченный по защите прав предпринимателей.