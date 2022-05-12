Металлургический уголь в промышленности: роль компании «Сибантрацит»

Антрацит также находит применение в химической промышленности. Благодаря своей химической инертности и высокой термической стабильности, антрацит используется в производстве различных химических материалов. Он является важным компонентом при производстве синтетических материалов, смол, пластмасс, синтетических волокон и других продуктов. Антрацит обеспечивает стабильность и качество в процессе химической реакции, что делает его важным сырьем для химической промышленности.