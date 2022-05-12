Банк Хоум Кредит понизил ставки по кредитам наличными

До этого в конце апреля ЦБ РФ понизил ключевую ставку на 3 процентных пункта, до 14%. Решение регулятора соответственно повлияло на снижение стоимости денег в экономике, в результате чего улучшились условия кредитования. После снижения ключевой ставки уже несколько российских банков пересмотрели условия по кредитным продуктам либо намереваются сделают это в будущем.