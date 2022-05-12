300 управленцев приедут в Москву на суперфинал конкурса "Лидеры России"

В первый день суперфинала для участников проведут день развития, в рамках которого они смогут послушать образовательные лекции, принять участие в мастер-классах и встречах с представителями компаний, которые являются партнерами конкурса. Второй и третий день будут оценочными, а на четвертый, 29 мая, судьи подведут итоги и определят победителей. На данном этапе конкурса участники имеют возможность лично пообщаться с лучшими российскими управленцами, наставниками, специалистами и гостями мероприятия.