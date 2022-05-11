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Внутренний долг Японии вышел на новый исторический уровень

11 мая 15:48
Фото: Медиахолдинг1Mi
Общая сумма внутренней задолженности Японии, так называемого долгосрочного долга, достигла нового рекорда в истории. Об этом проинформировали официальные представители финансового ведомства страны.

По состоянию на конец минувшего финансового года, завершившегося 31 марта 2022-го, размер госдолга Японии составлял 1241,3 триллиона иен. Эта сумма превышает отметку в 9,5 триллиона долларов по текущему курсу, пишут корреспонденты RT.

В японском Минфине уточнили, что в госдолг страны входят: общая сумма гособлигаций и временных заимствований, а также краткосрочных ценных бумаг правительства.

Напомним, исторический рекорд государственного долга Италии был зафиксирован 15 апреля текущего года. Центральный банк заявил тогда о том, что речь идет о сумме свыше 2,736 триллиона евро.

#Новости#Марина Колодкина#Экономика
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