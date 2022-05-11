ВКонтакте запустила мобильное приложение VK Клипы — с новой камерой 60 FPS

Сервис коротких вертикальных видео от ВКонтакте представил отдельное приложение VK Клипы для мобильных устройств iOS и Android. Новая камера с поддержкой 60 FPS и Full HD, эксклюзивные эффекты и фильтры в обновлённом редакторе, увеличенная до трёх минут длительность клипов — нововведения предоставят больше возможностей создателям контента. Для зрителей предусмотрена возможность быстрого начала просмотра, в том числе в гостевом режиме, а также обновлены рекомендации с учётом тематик, интересов и обратной связи.
Новое приложение сфокусировано на трендовом контенте короткого вертикального формата и быстром доступе к съёмке, редактированию и просмотру клипов. Представлены эксклюзивные функции, на данный момент доступные только в новом приложении. За счёт новых технологий и оптимизации внутренней архитектуры VK Клипы стали работать ещё быстрее, особенно во время работы с камерой и при обработке видео.
Особенное внимание разработчики уделили возможностям создания контента и потребностям авторов. Среди нововведений — расширенные функции редактирования фрагментов видео: пересъёмка и досъёмка, разделение и объединение, смена порядка фрагментов, изменение длительности, цветовые фильтры, реверс и дублирование. Обновился максимальный хронометраж клипов: пользователи приложения теперь могут снимать и загружать ролики длительностью до трёх минут — вместо 60 секунд ранее.
Появились загрузка клипов в высоком разрешении Full HD и поддержка видео в 60 FPS — благодаря этому контент станет визуально ещё качественнее, ярче и привлекательнее, а авторы смогут экспериментировать с различными форматами и создавать ещё более вовлекающие короткие вертикальные видео.
Для входа и регистрации в VK Клипах используется VK ID — единый аккаунт для всех проектов экосистемы VK. Благодаря этому все опубликованные пользователем клипы внутри ВКонтакте будут доступны и в отдельном приложении сервиса — и наоборот. Кроме того, пользоваться некоторыми функциями VK Клипов в отдельном приложении стало возможно даже без авторизации или регистрации: например, смотреть ролики, читать комментарии, переходить в профили авторов и по хештегам и подборкам, а также искать новый контент для вдохновения.
К запуску приложения команда Клипов подготовила уникальные маски, эффекты и фильтры. Среди них новый эффект «На связи», с помощью которого каждый сможет снять скетч про неожиданный звонок от Клавы Коки, Ильи Соболева, Сергея Жукова и других селебрити — для этого звёзды записали специальные видео.
Обновилась и айдентика VK Клипов: название, иконка, логотип и фирменный стиль теперь следуют правилам единого бренда VK, который был запущен в октябре 2021 года.
Марина Краснова, CEO ВКонтакте, VK Видео и VK Клипов:
«VK Клипы объединяют миллионы талантов, привлекающих внимание миллионов зрителей, и мы рады сегодня представить новое мобильное приложение, где всё будет только про творчество и только про короткие вертикальные видео. С момента запуска сервиса в 2020-м и публичного анонса отдельного приложения в прошлом году интерес к нашей платформе рос непрерывно. Благодаря нововведениям и эксклюзивным возможностям новых камеры и редактора, развитию рекомендательной системы VK Клипов всё больше авторов, в особенности новые клиперы, снимающие вовлекающий контент, попадают в топы и набирают охваты и подписчиков».
VK Клипы — это активно растущая и развивающаяся платформа коротких вертикальных видео, которая изначально появилась как раздел внутри ВКонтакте. В марте 2022 года число авторов клипов увеличилось в 4,5 раза по сравнению с февралём. Рост активности создателей контента стал причиной повышенного внимания к клипам и со стороны зрителей: суточные просмотры коротких роликов достигли 1 миллиарда, что стало абсолютным рекордом для сервиса.
В ответ на рост интереса к платформе VK Клипы запустили масштабную программу поддержки создателей контента. На площадке появился рейтинг клиперов, который еженедельно формируется по количеству просмотров. По итогам кампании лучшие авторы получат выплаты из общего бюджета в 100 миллионов рублей. VK Клипы разрабатывают полноценную программу монетизации, которая в будущем позволит авторам площадки зарабатывать на своём творчестве.