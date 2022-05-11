mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В ходе спецоперации погиб уроженец Башкирии Марат Мухамадиев

11 мая 10:03
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
О том, что в ходе спецоперации не стало уроженца Учалинского района республики Марата Мухамадиева, Mkset 11 мая рассказали в районной администрации

В ходе спецоперации на территории Украины погиб уроженец села Ильчино Учалинского района Марат Мухамадиев. Информацию об этом Mkset подтвердили в районной администрации.

Сообщается, что церемония прощания с Мухамадиевым состоится 12 мая в 13:00 в сельском доме культуры. Как отметили в администрации Марат Мухамадиев погиб в звании старшего сержанта.

Напомним, ранее стало известно, что в ходе спецоперации не стало прапорщика-контрактника Олега Шурыгина. Информацию об этом подтвердили местные власти, сообщив также, что у Шурыгина были двое детей.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48