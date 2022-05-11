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В Башкирии две 11-летние девочки получили серьёзные травмы на карусели в парке

11 мая 03:43
Фото: vk.com
В Нефтекамске в парке аттракционов две 11-летние девочки получили переломы ног. СК Башкирии проводит проверку.

Накануне, 8 мая, в Нефтекамском парке на одном из аттракционов две 11-летние девочки получили серьезные травмы. Как сообщают в социальных сетях, причиной послужила поломка карусели, в частности, девочки оказались придавлены между сиденьем и землей. Предполагается, что карусель не была закреплена должным образом.

Так, на место инцидента прибыли работники «скорой» и наложили шины на ноги пострадавшим школьницам. По словам очевидцев, девочки получили переломы ног.

Тем временем, произошедшим уже заинтересовались следователи. В пресс-службе СК Башкирии сообщили, что на данный момент проводится доследственная проверка по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В частности, следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются руководство и сотрудники парка, а также оценивается степень тяжести полученных травм.

#Новости#Элина Сайфранова#Происшествия
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