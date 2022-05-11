Улицу в центре Уфы перекроют завтра на весь день

Сообщается, что в этот день в парке жители города смогут принять участие в различных акциях и мероприятиях. Среди них спортивные эстафеты и детские мастер-классы. Также в рамках мероприятия уфимцы получат возможность измерить давление, сдать анализ крови и сделать флюрографический снимок в медицинских модулях.