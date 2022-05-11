Улицу в центре Уфы перекроют завтра на весь день

В столице республики 12 мая временно будет перекрыт участок дороги по улице Советской. Об этом сообщает пресс-служба уфимской мэрии.
Ограничение продлится с 12:00 до 18:00 и будет действовать на полосе автомобильного движения на участке улицы Советской со стороны парка имени В. И. Ленина — от улицы Заки Валиди до Тукаева. Причиной для ввода ограничения послужили праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню народного здоровья.
Сообщается, что в этот день в парке жители города смогут принять участие в различных акциях и мероприятиях. Среди них спортивные эстафеты и детские мастер-классы. Также в рамках мероприятия уфимцы получат возможность измерить давление, сдать анализ крови и сделать флюрографический снимок в медицинских модулях.
Напомним, ранее стало известно, что глава Башкирии Радий Хабиров дал чиновникам поручение заняться с вопросом ревакцинации от коронавирусной инфекции. При этом глава региона также высказал опасения о возможности возвращения в республику Дельта-штамма инфекции.
Также и. о. министра здравоохранения Башкирии Азат Рахматуллин высказался о приросте числа заболевших коронавирусом за рубежом. Рахматуллин, ссылаясь на данные Минздрава, отметил высокую вероятность новой волны с учётом эпидемиологической ситуации в зарубежных странах.