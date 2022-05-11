Советский футболист Мирзоян: Изолировать футбол нельзя

Советский футболист подчеркнул, что российских спортсменов начали отстранять от участия в международных состязаниях не вдруг, а постепенно, начиная с Олимпиады, где россияне уже были вынуждены выступать без национального флага и гимна. Он также отметил, что, когда Америка бомбила Югославию и Ирак, ее никто не отстранял, и ни один американский спортсмен не был ущемлен, так как футбол к этому отношения не имеет.