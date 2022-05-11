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Пожар в заповедном лесу Башкирии на малом Ямантау ликвидирован на площади 15 гектаров

11 мая 05:41
Фото: Mkset.ru
На праздничных выходных в Башкирии горел лес в одном из популярных мест для туристов — Айгире, сегодня он ликвидирован, сообщили в МЧС Башкирии 11 мая.

После короткого сообщения о ликвидации пожара на территории природного заповедника в Бурзянском районе Башкирии от пресс-службы МЧС. Пожар на площади 15 гектаров ликвидировали сегодня утром, о нем более подробно поговорили в правительстве Башкирии.

Подробнее о пожаре рассказал на оперативке в правительстве Башкирии рассказал Фарит Гумеров, возглавляющий Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям заявил о том, что вчера была дана локализация, а «сегодня с полной уверенностью» можно говорить о ликвидации пожара.

Радий Хабиров поблагодарил Фарита Гумерова и поручил контролировать ситуацию. Также глава строго настрого наказал, чтобы огонь не добрался до населенных пунктов.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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