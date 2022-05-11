Пожар в заповедном лесу Башкирии на малом Ямантау ликвидирован на площади 15 гектаров

Подробнее о пожаре рассказал на оперативке в правительстве Башкирии рассказал Фарит Гумеров, возглавляющий Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям заявил о том, что вчера была дана локализация, а «сегодня с полной уверенностью» можно говорить о ликвидации пожара.