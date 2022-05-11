На видеосъемку процесса ЕГЭ в школах Башкирии потратят более 1,2 миллиона рублей

Процесс закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) занял один день, все вопросы решились 1 марта, в день публикации. Вероятно, что это вполне применимая практика для закупок у единственного поставщика услуги. Что за компания станет поставщиком «прочих услуг по размещению и предоставлению инфраструктуры информационных технологий» в документах закупки также не сказано. Есть вероятность, что известно название фирмы-исполнителя будет известно после того как с ним будет заключен договор.