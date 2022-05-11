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Минэнерго РФ предлагает скорректировать льготы на топливо для авиаперевозчиков

11 мая 15:51
Фото: Медиахолдинг1Mi
Специалисты Министерства энергетики РФ выступили с инициативой об изменении механизма расчетов демпфера для отечественных авиаперевозчиков. Предложение о внесении корректировок уже направлено на рассмотрение членов Кабмина.

Как сообщают корреспонденты RT, авиакомпаниям компенсировали из бюджета 85 процентов стоимости керосина, основываясь на средней цене топлива в аэропортах страны.

«Справедливое» ценообразование можно вернуть путем отвязки расчета компенсации от экспортной альтернативы. В российском Минэнерго уточнили, что его необходимо считать в качестве разницы между индикативной и биржевой расценками на внутреннем рынке.

В том случае, если экспортная альтернатива вновь будет ниже, чем внутренние цены, возникнет необходимость возврата к расчетам от экспортных показателей.

В конце февраля текущего года стало известно о том, что ЕС наложил запрет на осуществление поставок в Россию продукции, предназначенной для авиационной и космической промышленности. Это предусмотрено положениями, регламентирующими очередные санкционные меры в отношении нашего государства.

#Новости#Марина Колодкина#Экономика
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