Минэнерго РФ предлагает скорректировать льготы на топливо для авиаперевозчиков

Как сообщают корреспонденты RT, авиакомпаниям компенсировали из бюджета 85 процентов стоимости керосина, основываясь на средней цене топлива в аэропортах страны.
«Справедливое» ценообразование можно вернуть путем отвязки расчета компенсации от экспортной альтернативы. В российском Минэнерго уточнили, что его необходимо считать в качестве разницы между индикативной и биржевой расценками на внутреннем рынке.
В том случае, если экспортная альтернатива вновь будет ниже, чем внутренние цены, возникнет необходимость возврата к расчетам от экспортных показателей.
В конце февраля текущего года стало известно о том, что ЕС наложил запрет на осуществление поставок в Россию продукции, предназначенной для авиационной и космической промышленности. Это предусмотрено положениями, регламентирующими очередные санкционные меры в отношении нашего государства.