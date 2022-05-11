Минеева: Рост числа субъектов МСП - показатель качества городской среды

Так, по состоянию на 10 апреля нынешнего года в Москве работали порядка 805,3 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом количество юрлиц в этой категории увеличилось на 0,3% по сравнению с таким же периодом минувшего года, а индивидуальных предпринимателей (ИП) стало больше на 16%. А за первый квартал этого года количество юрлиц выросло на 3%, ИП - на 4%. Наиболее активно новые субъекты МСП регистрировались, по словам Владимира Ефимова, с июля 2021 по март 2022 года. А наиболее популярными сферами деятельности для новых представителей столичного бизнес-сообщества стали торговля, строительство и профессионально-техническая и научная сфера, как подчеркнул заммэра.