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Когда отключат горячую воду в Уфе и городах Башкирии летом 2022 года

11 мая 08:30
Фото: 1MI
В летнее время в Уфе традиционно будут проводиться профилактические работы систем центрального отопления, которые сопровождаются отключением горячей воды.

Жителей Уфы в летнее время традиционно ждет отключение горячего водоснабжения. Как сообщили в мэрии города, связаны они с профилактическими работами, а именно гидравлических испытаний внутридомовых систем центрального отопления. В этот период специалисты будут проводить необходимые ремонтные работы сетей и оборудования ГВС.

Так, с полный графиком отключения в некоторых районах Уфы, а также в Агидели, Благовещенске, Ишимбае, Нефтекамске, Салавате, Сибае и Стерлитамаке можно ознакомиться на сайте БашРТС.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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