Инвалиды и их семьи в Башкирии получат жилищные сертификаты номиналом 2,4 млн рублей

Напомним, в Башкирии тема с обеспечение жильем детей-инвалидов и их семей стоит достаточно остро. Так например в Туймазинском районе несколько семей которые воспитывают детей-инвалидов годами борются с местными властями за положенное по закону жилье. Один из самых активных в своей деятельности Марат Зарипов, многодетный отец, который также воспитывает и ребенка с тяжелой формой аутизма и эпилепсией, писал Александру Бастрыкину, вместе с семьей записывал обращение к Владимиру Путину и во все возможные инстанции, но положенного жилья не получил до сих пор. Ранее Mkset делал большой материал о семьях из Туймазов которые борются не только за здоровье своих детей, но и за положенное им по закону.