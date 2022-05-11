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Инвалиды и их семьи в Башкирии получат жилищные сертификаты номиналом 2,4 млн рублей

11 мая 06:56
Фото: 1MI
Сертификаты на получении жилья получат состоящие на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий с 2005 года, сообщила пресс-служба Курултая Башкирии 11 мая.

Очередная новость об обеспечении жильем инвалидов и семей, в которых воспитываются дети с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) пришла из Госсобрания Башкирии. По сообщению пресс-службы органа и инвалиды и семьи имеющие право на бесплатную жилплощадь от государства получат не жилье, а жилищные сертификаты. Номинал такого сертификата будет составлять около 2,4 млн рублей. Нововведение будет зафиксировано изменениями в закон «О социальной поддержке инвалидов в республике Башкортостан».

Однако это не значит, что после введения сертификатов на жилье очередь длящаяся годами вдруг растворится. По словам спикера Курултая Константина Толкачева в 2022 году получат сертификаты, а значит и улучшат свои жилищные условия 74 семьи.

Есть и ряд ограничений при использовании жилищных сертификатов. Срок действия сертификата составляет полгода. Также не выйдет у получателя именного сертификата приобрести недвижимость вне Башкирии.

Напомним, в Башкирии тема с обеспечение жильем детей-инвалидов и их семей стоит достаточно остро. Так например в Туймазинском районе несколько семей которые воспитывают детей-инвалидов годами борются с местными властями за положенное по закону жилье. Один из самых активных в своей деятельности Марат Зарипов, многодетный отец, который также воспитывает и ребенка с тяжелой формой аутизма и эпилепсией, писал Александру Бастрыкину, вместе с семьей записывал обращение к Владимиру Путину и во все возможные инстанции, но положенного жилья не получил до сих пор. Ранее Mkset делал большой материал о семьях из Туймазов которые борются не только за здоровье своих детей, но и за положенное им по закону.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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